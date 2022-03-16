Путин заявил о рушащемся «мифе о золотом миллиарде»

Президент России Путин заявил, что миф о «золотом миллиарде» рушится

Президент России Владимир Путин назвал мифом концепцию «золотого миллиарда» — понятия, которое используют для описания неравенства между миллиардом состоятельных людей в мире и всех остальных. Он заявил, что этот миф сейчас рушится, передает ТАСС.

«Правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», — считает Путин.

Он также назвал Запад «империей лжи» и заявил, что, пытаясь «отменить» Россию, тот сорвал с себя «все маски приличия».

«Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта "империя лжи", но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира», — сказал президент.

Название концепции золотого миллиарда связано с суммарной численностью населения США, Канады, Австралии, Евросоюза и других «западных» стран. Это словосочетание использовали многие зарубежные и российские публицисты для критики неравенства в мире.

Ранее посол России во Франции Мешков не исключил в будущем случаи нападения на собственность россиян за рубежом на фоне ситуации вокруг Украины.