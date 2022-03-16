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Росгвардия сообщила о сдаче Украиной без боя стратегического объекта

Росгвардия сообщила, что Украина сдала без боя Каховскую ГЭС

Фото: РИА Новости

Росгвардия взяла под охрану Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), которую украинские военнослужащие сдали без боя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Гидроэлектростанция украинской стороной была сдана без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими Вооруженных сил РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава», — говорится в сообщении Росгвардии.

Сейчас подразделения ведомства обеспечивают охрану и безопасность ГЭС, а работники стратегического объекта начали возвращаться на свои места.

В Росгвардии добавили, что через Каховскую ГЭС — единственную переправу от Запорожья до Новой Каховки через Днепр — был организован зеленый коридор, по которому беженцы могут вернуться домой.

Ранее 16 марта помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии. Этот вариант подразумевает, что Украина не будет входить ни в какие военные альянсы, однако будет иметь в своем распоряжении полноценные армию и флот.

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Варвара Кошечкина
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