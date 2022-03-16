Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Майнц
Сегодня
20:30 (Мск)
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|25-й тур
Рафаэль Надаль
Сегодня
22:30 (Мск)
Райлли Опелка
Индиан-Уэллс (м)
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Лилль
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
Сегодня
23:15 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Спорт

Стало известно о решении футболистов клуба РПЛ пойти на понижение зарплаты

Футболисты «Краснодара» пошли навстречу клубу и согласились на понижение зарплаты

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футболисты «Краснодара», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), согласились на понижение зарплаты. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По данным телеканала, футболисты пошли навстречу клубному руководству и согласились на понижение окладов. Отмечается, что у некоторых игроков зарплата сократится в два или три раза.

Ранее сообщалось о том, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий испытывает финансовые проблемы. Счета предпринимателя в Европе оказались заблокированы.

После 21-го тура «Краснодар» занимает пятое место в РПЛ. В последнее время команду покинул ряд иностранных футболистов.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России прокомментировали кадры с погибшими жителями Чернигова
Российские адвокаты решили подать в суд на Netflix
Россияне потратили триллионы на квартиры в новостройках
Samsung извинилась за замедление смартфонов
Слова Путина о глобальных последствиях санкций назвали важным сигналом Западу
Раскрыты подробности истории с прокусившим руки соседу собачником
На аварийной АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация
Турция поставит первую партию средних танков в Индонезию
Минобороны предупредило о подготовке СБУ провокации с применением химоружия
Признанная погибшей при сходе лавины собака выжила и вернулась к хозяевам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.