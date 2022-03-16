Стало известно о решении футболистов клуба РПЛ пойти на понижение зарплаты

Футболисты «Краснодара» пошли навстречу клубу и согласились на понижение зарплаты

Футболисты «Краснодара», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), согласились на понижение зарплаты. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По данным телеканала, футболисты пошли навстречу клубному руководству и согласились на понижение окладов. Отмечается, что у некоторых игроков зарплата сократится в два или три раза.

Ранее сообщалось о том, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий испытывает финансовые проблемы. Счета предпринимателя в Европе оказались заблокированы.

После 21-го тура «Краснодар» занимает пятое место в РПЛ. В последнее время команду покинул ряд иностранных футболистов.