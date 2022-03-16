Временно ослепшая из-за TikTok-лайфхака девушка показала внешность после лечения

Австралийка изуродовала кожу и ослепла из-за TikTok-лайфхака и показала результаты лечения

Жительница Австралии провела популярную в TikTok бьюти-процедуру в домашних условиях, осталась с изуродованной кожей и временно утратила зрение. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

В мае 2021 года стало известно, что ныне 22-летняя Тилли Уитфельд хотела улучшить внешний вид и избавиться от рубцов на лице с помощью трендового в TikTok домашнего иглоукалывания. Однако, по словам Уитфельд, процедура прошла неудачно и привела к образованию волдырей и сыпи на ее лице. Кроме того, отмечается, что из-за лайфхака женщина временно ослепла на один глаз из-за образовавшегося отека.

Фото: @tillywhitfeld

В одном из последних постов в Instagram девушка продемонстрировала результаты лечения кожи. Она вблизи сняла свое лицо и показала, что волдыри почти исчезли. По ее словам, справиться с воспалениями и избавиться от рубцов ей помогли энзимный пилинг, алмазная шлифовка и подтяжка.

«Невероятно, насколько моя кожа улучшилась с тех пор, как я получила эти шрамы. Это был долгий процесс, но результат виден от каждой процедуры. Я так взволнована и надеюсь, что к концу года моя кожа полностью придет в норму», — поделилась Уитфельд.

В июне жительница Англии решила проверить лайфхак из интернета, получила ожог лица и едва не ослепла. 12-летняя Кейди Лоу увидела в сети способ приготовления яиц в микроволновке и захотела его повторить. Она не знала, что микроволновка была настроена на самую высокую мощность. Достав посуду из печи, девочка отставила стакан с яйцом в сторону и потянулась в шкаф, чтобы достать тарелку. В этот момент кипяток из стакана брызнул ребенку в лицо, оставив сильные ожоги на веках, щеках и носу.