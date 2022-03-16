Транзит российского газа через Украину снизился

Подача российского газа для транзита через территорию Украины снизилась

Покупатели в ЕС снизили заявку на транзит газа через Украину на 13 процентов 16 марта, пишет «Интерфакс».

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 95 миллионов кубометров на 16 марта», — сказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Как подтверждают данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 16 марта оказалась 95 миллионов кубометров, заявка на 15 марта была 109,4 миллиона.

Ранее стало известно, что физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в прямом направлении (из России в Германию) утром 15 марта остановился. На 15 марта «Газпром» не заказал транспортировку газа по магистрали Ямал — Европа ни на регулярной, ни на дополнительной сессии бронирований.

В марте Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план полного отказа от угля, нефти и газа из России. При этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что регион не сможет отказаться от поставок энергоресурсов из России «со дня на день».