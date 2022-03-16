Мэр Москвы Собянин заявил об индексации социальных льгот вслед за решением властей

В Москве проиндексируют социальные льготы вслед за решением федеральных властей, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Что касается социальной помощи, мы, безусловно, будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, социальную помощь. Внедрять инструменты адресной помощи, а также принимать другие условия, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников», — сказал он на совещании у президента Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки субъектов России.

Ранее российский лидер сообщил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума. Глава государства отметил, что эта задача носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости.

Путин также подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Высшим должностным лицам субъектов РФ поручено принять дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.