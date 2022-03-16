Названы продукты питания для борьбы с негативными эмоциями

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала при стрессе есть гречку, орехи и семечки

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты питания, которые помогают справиться с негативными эмоциями. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам эксперта, при переживаниях нервной системе нужно больше витаминов группы В. Кроме того, для борьбы со стрессом полезно есть продукты, содержащие магний, так как благодаря им человек сможет расслабиться и успокоиться.

«Дефицит можно компенсировать, включив в рацион гречку, орехи и семечки, — посоветовала Соломатина. — Поддержат организм и продукты, богатые омегой-3: рыба жирных сортов, морепродукты, растительные масла».

Также диетолог порекомендовала в период стресса увеличивать потребление чистой воды, Это связано с тем, что ее недостаток может привести к упадку сил и повышению тревожности.

Наши предки, съедая сладкий фрукт или какой-то жирный продукт, понимали, что это условие для выживания. Ведь еда у них была не всегда, особенно высокоэнергетическая. Это сохранилось в нашей генетической памяти — любой стресс организм воспринимает как угрозу. Неизвестно, когда в следующий раз придется поесть Елена Соломатина врач-диетолог

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил об изменениях вкуса при сильной тревоге. Он добавил, что человек также воспринимает пищу иначе при наличии вредных привычек.