ВОЗ перенесла инспекцию в Россию по оценке «Спутника V»

ВОЗ наметит новые даты инспекции на производство вакцины «Спутник V» в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила планировавшуюся инспекцию в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС слова помощника генерального директора организации Марианджелы Симао.

Инспекция перенесена на более поздний срок из-за «воздействия нынешней ситуации, включая возможности для полета в Россию», уточнила она. Симао добавила, что новые даты будут намечены «настолько быстро, насколько это возможно». Перенос был обсужден с российской стороной.

Инспекция изначально планировалась на 7 марта, она касалась российской заявки на включение «Спутника V» в список вакцин, рекомендованных ВОЗ.

В организации ранее запрашивали разрешение службы безопасности ООН для проведения инспекции на производствах «Спутника V» в России. Там ссылались на «общую обстановку в регионе».

В начале февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщала, что процесс регистрации российской вакцины может завершиться в скором времени.

