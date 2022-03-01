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ВОЗ запросит разрешение ООН для инспекции на производства «Спутник V» в России

Инспекция ВОЗ на производства «Спутник V» запланирована на март, зависит от обстановки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросит разрешение службы безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) для проведения инспекции на производствах вакцины от коронавируса «Спутник V» в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в организации.

Уточняется, что предварительно визит инспекторов запланирован на март, но все будет зависеть от общей обстановки в регионе. В ВОЗ подчеркнули, что поскольку рассмотрение российского препарата пока продолжается, более детальная информация носит конфиденциальный характер.

Представитель организации отметил, что процесс признания вакцин одинаков для всех препаратов, а сроки зависят от множества факторов, в том числе от того, насколько быстро компания может предоставить необходимые данные, поэтому сравнивать препараты друг с другом в этом отношении было бы некорректно.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. Причиной стала специальная операция на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Фонд занимался поставками российского препарата «Спутник V» в иностранные государства и его признанием на международном уровне.

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Валентина Шварцман
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