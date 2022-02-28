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США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций

Министерство финансов США ввело санкции в отношении РФПИ

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

В пресс-службе указали, что ограничительные меры в отношении фонда, который осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании наряду с иностранными инвесторами, были введены по распоряжению президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

О решении Вашингтона ввести блокирующие санкции против РФПИ стало известно 26 февраля. Комментируя намерения властей, официальный представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что РФПИ функционирует как «суверенный фонд национального благосостояния, который должен привлекать капитал в российскую экономику в секторах с высоким ростом».

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.

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Варвара Кошечкина
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