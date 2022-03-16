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Россия опровергла использование ракет «Точка-У» ВС РФ

Постпред России в ООН Небензя заявил, что ракеты «Точка-У» не состоят на вооружении ВС РФ

Фото: Народная милиция ДНР / РИА Новости

Постпредство России в ООН опровергло использование тактических ракет «Точка-У» Вооруженными силами страны (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи, оперативно-тактические ракеты «Точка-У» не состоят на вооружении Вооруженных сил России. Кроме того, залп «Точкой-У» со стороны украинских сил по Донецку является нарушением международного гуманитарного права, а также «приравнивается к акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения», отмечается там.

Ракетный удар по Донецку произошел 14 марта примерно в 11:30 по московскому времени. По информации Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), ракету «Точка-У» запустили военные 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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