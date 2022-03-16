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Майк Тайсон объявил о выпуске конфет в виде ушей

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон представил конфеты в форме ушей

Кадр: @miketyson

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон представил жевательные конфеты в форме ушей. Об этом сообщает Complex.

Продукт получил название Mike Bites. Конфеты выполнены в виде человеческих ушей — это отсылка к противостоянию Тайсона с Эвандером Холифилдом. Mike Bites сделаны из марихуаны. Их будут реализовывать в штатах Массачусетс, Калифорния и Невада.

Впервые публично об идее выпускать подобный продукт Тайсон заявил в эфире подкаста Hotboxin’ With Mike Tyson в 2019-м, когда беседовал с Холифилдом.

Схватка Тайсона и Холифилда в июне 1997 года оборвалась в четвертом раунде из-за потасовки. До этого Тайсон дважды укусил соперника за ухо. В результате лицензия тяжеловеса была отменена Атлетической комиссией штата Невада.

С 1987 по 1990 год Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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Николай Костюков
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