Глава WTA выступил против отстранения российских спортсменов

Глава Женской теннисной ассоциации Саймон выступил против отстранения россиян от турниров

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил против отстранения российских спортсменов от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.

«Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции», — заявил он. Саймон добавил, что если правительства стран, где проводятся турниры, будут препятствовать въезду спортсменов, то Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и WTA не смогут этому помешать и будут следовать установкам властей.

1 марта ATP объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Теннисисты на турнирах будут лишены флага и гимна. При этом международная федерация тенниса (ITF) выступила с более жесткой позицией, отстранив российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.