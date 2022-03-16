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Глава WTA выступил против отстранения российских спортсменов

Глава Женской теннисной ассоциации Саймон выступил против отстранения россиян от турниров

Фото: Henry Romero / Reuters

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил против отстранения российских спортсменов от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.

«Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции», — заявил он. Саймон добавил, что если правительства стран, где проводятся турниры, будут препятствовать въезду спортсменов, то Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и WTA не смогут этому помешать и будут следовать установкам властей.

1 марта ATP объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Теннисисты на турнирах будут лишены флага и гимна. При этом международная федерация тенниса (ITF) выступила с более жесткой позицией, отстранив российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Дарья Коршунова
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