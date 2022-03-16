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Жена заключенного в США россиянина заявила о нападках в тюрьме из-за Украины

Жена Ярошенко заявила, что он подвергся давлению в тюрьме США из-за ситуации на Украине
Константин Ярошенко

Константин Ярошенко. Фото: РИА Новости

Жена заключенного в США российского летчика Константина Ярошенко Виктория заявила, что он подвергается давлению в американской тюрьме Данбери из-за ситуации на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

«Бывают и нападки, говорят, что он русский, убивает украинцев. Константин им говорит, что "да, я русский, но где я, а где Украина". Сейчас там идут "политические дебаты". Он говорит: "Горжусь, что я русский"», — рассказала женщина.

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Виктория Ярошенко добавила, что Константин не страдает из-за подобных заявлений, сохраняет позитивное настроение, однако старается не привлекать к себе лишнего внимания, поскольку руководство тюрьмы «только и смотрит, чтобы его в карцер засунуть».

Супруга также сообщила, что из-за санкций Запада стало невозможно отправить мужу деньги в США. Она намерена обратиться в российское посольство, чтобы найти механизм для решения этой ситуации.

31 мая 2021 года родственники Константина Ярошенко направили прошение о помиловании президенту США Джо Байдену. Вопрос о помиловании, как отметил адвокат летчика, должен был решаться либо на уровне лидеров РФ и Соединенных Штатов, либо на уровне Госдепа и МИД России.

Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.

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Марина Совина
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