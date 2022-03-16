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Индия захотела потеснить Россию и Украину на рынке зерна

Индия стремится воспользоваться ситуацией и нарастить экспорт пшеницы

Фото: Shutterstock

Индия планирует принять ряд мер, направленных на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы, потеснив Россию и Украину на этом рынке, пишет газета Mint со ссылкой на источники.

Индия стремится воспользоваться ситуацией, при которой импортеры пшеницы борются за поставки, пока Россия (крупнейший экспортер пшеницы) и Украина (еще один ведущий поставщик) находятся в состоянии конфликта.

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Индия хочет, чтобы сертифицированные правительством лаборатории в срочном порядке проверяли качество пшеницы на экспорт, а портовые власти уделяли приоритетное внимание этому вопросу. Также власти рассматривают возможность представления дополнительных железнодорожных вагонов для перевозки зерна.

Индия хочет показать всему миру, что ее зерно высокого качества, отмечают источник. Также страна стремится уверить страны, что она способна обеспечить стабильные поставки пшеницы. Правительство выбрало 213 лабораторий для проверки качества продукции на экспорт, а также попросило государственное бюро стандартов контролировать вопрос.

Индия, согласно оценкам, поставит на экспорт в текущем финансовом году (заканчивается 31 марта) семь миллионов тонн пшеницы, что станет рекордным показателем. Прошлый рекорд был в 2012-2013 финансовом году, когда страна отгрузила на экспорт 6,5 миллиона тонн пшеницы.

Ранее правительство России приняло решение о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Платон Щукин
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