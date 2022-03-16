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Футболиста АПЛ решили привлечь к уголовной ответственности за избиение кота

Футболист «Вест Хэма» Зума столкнулся с угрозой уголовного преследования за избиение кота

Фото: TONY OBRIEN / Reuters

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума столкнулся с угрозой уголовного преследования. Об этом сообщает The Guardian.

7 февраля в сети появилось видео, где футболист бьет своего кота. Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными Великобритании (RSPCA) обратило на это внимание и заявило о намерении привлечь игрока к ответственности.

RSPCA начало процесс возбуждение уголовного дела против Зума и его брата, который снял на камеру избиение питомца. Ранее спортсмен был оштрафован клубом на 250 тысяч фунтов. Эти средства были направлены на благотворительность.

В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний защитник провел 17 матчей и забил один гол. Он выступает за «Вест Хэм» с августа 2021-го. До этого игрок обороны представлял «Эвертон», «Сток Сити», «Сент-Этьен» и «Челси».

Николай Костюков
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