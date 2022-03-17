Продажи 5G-смартфонов стали рекордными

В Counterpoint Research заявили, что продажи смартфонов с 5G превысили продажи 4G-гаджетов

Доля смартфонов с поддержкой связи пятого поколения впервые превысила показатель 50 процентов на глобальном рынке. Об этом сообщается в отчете компании Counterpoint Research.

Исследователи отметили, что в январе продажи смартфонов с поддержкой 5G впервые превысили продажи 4G-телефонов. Доля таких аппаратов на глобальном рынке составила рекордный 51 процент. Чаще всего телефоны с поддержкой связи пятого поколения приобретали в Китае, Северной Америке и Западной Европе. Так, в Китае доля подобных гаджетов составила 84 процента, в Северной Америке — 73 процента, в Западной Европе — 76 процентов.

Специалисты отметили большой вклад в развитие сегмента со стороны Apple, которая с 2020 года стала выпускать 5G-телефоны. «Ожидается, что эти регионы — Китай, Северная Америка и Западная Европа — будут продолжать вносить существенный вклад в продажи 5G по всему миру, поскольку даже без предложения конкурентоспособных спецификаций существует огромный и постоянный спрос на обновление 5G среди пользователей iOS», — подчеркнули эксперты. Авторы отчета спрогнозировали, что в дальнейшем гаджеты с поддержкой новой технологии будут популярны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Также популяризации новой технологии связи способствовали китайские производители, которые нарастили выпуск недорогих устройств. Как заявили авторы отчета, в среднем стоимость процессора для смартфонов с поддержкой 5G составляет 20 долларов.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что Apple распродала всю первую партию iPhone SE третьего поколения. Успех модели объяснили невысокой ценой и поддержкой 5G.