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В России впервые за три года появился новый банк

Ozon запустил «Еком-банк»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

ЦБ впервые за три года выдал универсальную лицензию новому банку — «Еком-банку», подконтрольному компании Ozon, сообщает «Коммерсантъ».

До этого Ozon купил у российского Совкомбанка «Оней-банк» (переименован в «Озон-банк») с базовой лицензией. Уставный капитал «Еком-банка» составил 3,6 миллиарда рублей. Это гораздо больше, чем у «Озон-банка» (345 миллионов рублей). Запуск нового банка в компании объяснили тем, что видят «растущий спрос со стороны продавцов и франчайзи сети пунктов выдачи заказов на финансовые продукты».

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В феврале «Озон-банк» оказался в санкционном SDN-листе США, это самый жесткий черный список. Американский регулятор посчитал его аффилированным с Совкомбанком. Появление банка с чистого листа исключает возможность негативных последствий от факта владения другим собственником, как это было в случае с «Озон-банком», пояснил руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев.

Универсальная лицензия позволяет открывать представительства, а маркетплейс активно развивает операции и привлекает продавцов в СНГ.

В феврале Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию ООО «Микрокредитная компания "Озон Кредит"». Ее уставный капитал составляет один миллион рублей.

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Платон Щукин
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