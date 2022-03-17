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Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Канада ввела санкции против 22 граждан Белоруссии

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Канадское правительство ввело санкции против 22 гражданин Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Канады.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции [против Белоруссии] в соответствии с Положением о специальных экономических мерах», — заявили в канадском МИД. Под рестрикции попали 22 представителя Минобороны Белоруссии за вовлеченность в спецоперацию России на Украине.

15 марта Минфин США ввел санкции в отношении 15 физических лиц из России и Белоруссии. В американском ведомстве сообщили, что новые ограничения Вашингтона коснулись заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко. Кроме того, под новые рестрикции попали главы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорта» Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.

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Николай Чигасов
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