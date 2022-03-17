Экономист высказался о сроках возобновления торгов на российских биржах

Экономист Рожанковский заявил о необходимости возобновить торги на бирже в течение недели

Открытие российских бирж может пройти с меньшими потерями, если это случится сразу после окончания спецоперации России на Украине. Но если в течение недели торги не возобновить, это усугубит ситуацию, считает экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. О сроках возобновления торгов он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Фондовые торги на Мосбирже не проводятся с 28 февраля, по решению Центробанка (ЦБ) они не будут возобновлены как минимум до 18 марта. Экономист рассказал, что после этого необходимо их открывать.

«Ситуация такая, что открывать торги надо. Возможно, хотели открывать торги, когда закончится спецоперация, но никто не знает, когда она закончится. Логично предположить, что биржу могут открыть на следующий день после ее окончания. Но если это не в течение недели произойдет, открывать ее все равно надо, она не может быть закрыта месяцами. Там уже закончится квартал и надо будет подводить итоги. Еще неделю максимум можно как-то проволынить, но дальше придется принимать непопулярное решение», — объяснил специалист.

Если все ждут, что спецоперация заканчивается, и все ждут ее окончания в течение недели, это имеет смысл, это снизит весь накал Владимир Рожанковский Экономист

По прогнозам Владимира Рожанковского, значения на бирже могут снизиться до 30 процентов. В этом случае понадобится вмешательство ЦБ.

«Надо быть готовыми к тому, что будет сильное движение. Регулятор должен будет приостанавливать торги при десятипроцентном падении, скорее всего, эта остановка будет неизбежна. Дальше нужно смотреть по обстоятельствам, разведывать настроения путем опросов, например, даже через Telegram-канал Мосбиржи. То есть прощупывать почву, постепенно охлаждать пыл, снова приоткрывать. Возможно, понадобится не одна приостановка в течение дня, а две-три. При таких рыночных капитализациях компании не могут привлекать деньги, а тут нам еще агентства S&P и Moody’s понизили рейтинги», — отметил он.

Торги в фондовой секции Московской биржи были приостановлены после снижения российского рынка. 24-25 февраля рублевый индекс Мосбиржи на минимум потерял 45,5 процента, долларовый РТС — 49,25 процента. Это рекордное падение рынка с 28 октября 1997 года. Банк России считает, что возобновлять торги рискованно, — когда это станет возможно, в пресс-службе регулятора не уточнили.

