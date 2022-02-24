Мосбиржа призвала россиян отказаться от эмоций

Руководство Московской биржи призвало россиян соблюдать спокойствие и отказаться от эмоций на фоне снижения стоимости акций многих компаний, говорится в сообщении совета площадки на ее сайте.

«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок», — говорится в сообщении.

Эмоциональный подход может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций, считают члены совета Московской биржи. Также они указывают, что финансовые власти страны «обладают всеми необходимыми ресурсами и предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынках».

В ходе торгов 24 февраля индекс Мосбиржи снизился на 33,2 процента, достигнув уровня 2058,12 пункта. В начале сессии биржа приостанавливала торги.