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Торги на Мосбирже закрылись снижением

Торги 24 февраля закрылись снижением основных индексов

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Вечерние торги на Московской бирже в четверг, 24 февраля, закрылись снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К вечеру индекс Мосбиржи снизился на 34,28 процента, а РТС — на 39,44 процента. Курс доллара достиг 85,24 рубля, курс евро — 95,02 рубля. Ранее Центральный банк России сообщил, что принял решения начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Курс доллара от TradingView

Кроме того, регулятор решил временно запретить брокерам короткие продажи. На такие меры ЦБ пошел «в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности».

В Кремле реакцию рынков назвали ожидаемой. «Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были приняты все необходимые меры», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Платон Щукин
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