Названы лучшие дешевые ноутбуки

В «Ситилинке» назвали лучшими недорогими ноутбуками модели от IRBIS, ARK и Digma

В России можно приобрести как минимум три ноутбука стоимостью до 20 тысяч рублей, которые можно будет использовать для повседневных задач. Об этом сообщает «Газета.ру».

Журналисты издания ссылаются на руководителя группы закупок «компьютеры и ноутбуки» «Ситилинка» Алексея Дашкевича. По словам специалиста, на российском рынке можно купить недорогие устройства, которые подходят для решения повседневных задач. Одним из лучших гаджетов Дашкевич назвал IRBIS NB NB78 стоимостью 16,6 тысячи рублей. «За счет небольших размеров такой ноутбук долго держит заряд, поэтому в плане автономности выдержит конкуренцию с ощутимо более дорогими моделями», — пояснил он.

Оцененный в 19 тысяч рублей Digma EVE 11 C409 назвали самым компактным устройством из трех. «Он как нельзя лучше подойдет как для командировок, так и чтобы носить его с собой на учебу», — заметил представитель ретейлера. По словам Дашкевича, ARK Jumper EZbook S5 за 20,9 тысячи рублей «выгодно выделяется на фоне предыдущих моделей подборки наличием 4-ядерного процессора».

По словам специалиста, все три модели отлично справляются с перепиской в мессенджерах и просмотром роликов на YouTube. Кроме того, девайсы имеют встроенную веб-камеру и предустановленную операционную систему Windows 10 Home.

В конце января представители AliExpress сообщили, что MacBook Air оказался самым популярным ноутбуком в России в начале 2022 года. В топ-3 также вошли IdeaPad Gaming 3 и Macbook Air 13.