В Минобороны назвали число эвакуированных из Мариуполя

В Минобороны сообщили, что из Мариуполя за день эвкуировали почти 43 тысячи человек

Российские военные за день эвакуировали из Мариуполя почти 43 тысячи человек. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. Его слова приводит ТАСС.

«В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города еще 42 тысячи 992 человек», — доложил Мизинцев.

По его словам, в город также было передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, продовольствия, в том числе детского питания.

Он добавил, что на киевском и харьковском направлениях из различных населенных пунктов также удалось эвакуировать 3144 человека на автобусах и личных автомобилях.

Ранее сообщалось, что число граждан, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и с Украины, возросло почти до 285 тысяч. Среди эвакуированных из Донбасса свыше 61,5 тысячи детей, пояснил собеседник агентства.

18 февраля о массовой эвакуации населения ДНР в Россию объявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста.