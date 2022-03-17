Политтехнолог рассказал о возможных форматах нейтрального статуса для Украины

Политолог Баширов назвал австрийский формат нейтрального статуса для Украины оптимальным

Нейтральный статус Украины по австрийскому формату может оказаться оптимальным, поскольку, несмотря на сохранение армии, предполагает отсутствие собственного военно-промышленного комплекса, заявил политтехнолог Марат Баширов. Еще более удачным он считает формат Швейцарии, где отсутствуют возможности наращивания наступательного вооружения. О возможных форматах нейтрального статуса для Украины специалист рассказал «Ленте.ру».

Вариант создания на Украине демилитаризованной страны с собственной армией по образу Швеции или Австрии может рассматриваться как компромисс. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Шведский формат не совсем удачен»

«Когда мы говорили о необходимости демилитаризации Украины, об уничтожении инфраструктуры вооруженных сил, это, по сути, был более жесткий вариант. Если говорить об австрийском и шведском форматах, то там есть некоторые отличия и сходства с изначально предлагаемым вариантом. Сходство состоит в том, что обе эти страны, действительно, не состоят в НАТО. Но на этом практически все», — заметил политтехнолог.

Австрийская армия, по словам Баширова, ориентирована, в первую очередь, на оборону. Она состоит из порядка 50 тысяч военнослужащих, у страны также есть легкая речная флотилия, самолеты, порядка 350 тяжелых бронированных машин, что включает в себя как танки, так и бронированные машины пехоты. Вместе с тем, в миротворческих операциях страна не участвует.

«Шведская система более агрессивна. У страны есть свой мощный ВПК, мощный флот. То, что производит ВПК Швеции, занимает заметную долю мирового рынка. А военнослужащие государства участвуют в миротворческих операциях по всему миру, в том числе, в Афганистане. И именно то, что у Швеции такой мощный ВПК останавливает ее от вступления в НАТО: в противном случае страна вынуждена будет отказаться от собственных стандартов вооружения, перейдя на покупку того, что производят США. Так что для России шведский формат украинского нейтрального статуса все же не совсем удачен», — заключил Баширов.

Оптимальным, по его словам, является первый, австрийский вариант. А еще лучше — швейцарский, где возможности наращивания наступательного вооружения отсутствуют в принципе. Именно это, наступательное вооружение, особенно на границах, больше всего заботило российскую сторону.

Наши представители как раз упоминают пункт о невозможности размещения ударных наступательных вооружений, то есть, как раз тех ракет, которые НАТО хотела разместить у наших границ и которые могли бы нести ядерное оружие. И эту часть важно подчеркивать. Нужен не просто австрийский вариант, необходима ликвидация и запрет всех наступательных вооружений Марат Баширов Политтехнолог

В случае, если стороны все же договорятся о принятии Украиной нейтрального статуса в шведском формате, теоретически, ничто не остановит страну от восстановления ВПК. Единственным значимым ограничением в таком случае станет отказ от вступления в НАТО.

«Однако, вполне возможно, пока они разговаривают, восстанавливать уже будет нечего. Пока говорят переговорщики, наши вооруженные силы работают: стали наноситься точечные удары именно по предприятиям, способным производить военную технику. Украина, между тем, еще до текущих событий занимала всего два процента мировой торговли оружием. И, в основном, это старые виды вооружения, хоть и очень хорошие, даже лучше Javelin, которые требуют строго определенных условий хранения, а в противном случае просто летят куда попало, что, в принципе, уже происходило», — заметил Баширов.

Проблема, по словам политтехнолога, в том, что при уничтожении заводов теряются, соответственно, возможности производства и рынки сбыта. Даже если восстановить предприятия, вернуть рынки крайне сложно, для этого требуются значительные инвестиции, и, конечно, новые разработки, состоящие не только из советского наследия.