Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названо «слабое место» российского Ил-96

Заслуженный пилот Юрий Сытник заявил, что двигатель самолета Ил-96 желательно обновить

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ил-96 немного устарел, но по авионике не уступает западным аналогам. «Слабое место» российского самолета назвал News.ru заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

По его словам, двигателю ПС-90А2 насчитывается 32 года. «Желательно иметь мотор хотя бы выпуска 2010 года, 2015 года. Эти моторы-то новые, они выпускаются на заводе, но просто концепция мотора, его конструкция несколько устаревшая. То есть должны быть новые двигатели — ПД-35, ПД-14, ПД-8», — заявил Сытник.

Эксперт отметил, что Россия, будучи нефтедобывающей страной, не зависит от рентабельности двигателя, связанной с топливом. «Мы можем отставать лет на пять-десять лет, но в последующем поменяем моторы», — сказал Сытник.

По мнению эксперта, российские Ту-214 и Ту-204СМ практически ничем не отличаются от самолетов западных компаний Airbus и Boeing.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в условиях санкционного давления в России рассматривают возможность наращивания выпуска пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214. По его словам, сейчас эти самолеты выпускают малыми сериями для специальных заказчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Совет Европы принял решение приостановить отношения с Белоруссией
Россияне скупили элитную недвижимость Дубая
«Макдоналдс» продолжит работу в некоторых российских регионах
Жулин назвал главную проблему отстранения российских фигуристов от турниров
В Nike заявили о продолжении работы в России с новыми ценами
Названо «слабое место» российского Ил-96
Шольц осудил дискриминацию русскоязычных граждан ФРГ
Историк увидел «сакральное» для России значение букв Z и V
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.