В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х

Вице-премьер Борисов сообщил, что в России могут нарастить выпуск Ил-96 и Ту-214

В условиях санкционного давления в России рассматривают возможность наращивания выпуска пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, передает «Интерфакс».

«Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже», — сообщил Борисов в ходе совещания на авиазаводе в Ульяновске в среду.

Он отметил, что сейчас самолеты Ил-96 и Ту-214 выпускают малыми сериями для специальных заказчиков.

Широкофюзеляжный самолет Ил-96 совершил первый полет в 1988 году. Лайнер рассчитан на перевозку до 435 пассажиров, а дальность полета составляет 9000 километров. Серийное производство Ил-96 начали в 1993 году.

Ту-214 совершил первый полет в 1996 году. Самолет стал развитием лайнера Ту-204-100. Ту-214 отличается увеличенной до 25,2 тонны массой коммерческой нагрузки.

Ранее в Минпромторге России анонсировали расширение производства самолетов SSJ-100. Производственные мощности позволяют выпускать до 40 самолетов в год.