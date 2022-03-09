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Минпромторг анонсировал расширение производства SSJ-100

Глава Минпромторга Мантуров заявил о расширении производства SSJ-100 до 40 в год

Фото: Alexander Sayganov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минпромторг России анонсировал расширение производства отечественных самолетов SSJ-100, в перспективе ближайших лет планируется, что ежегодно будет производиться около 40 лайнеров с российским двигателем. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, существующие производственные мощности позволяют нарастить производство лайнеров до этого уровня, «на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы».

Ранее Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируется сертифицировать уже через 12-14 месяцев. Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов.

Марина Совина
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