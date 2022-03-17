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Российский госсектор массово заинтересовался IT-специалистами

«Ъ»: министерства вдвое увеличили число вакансий для IT-специалистов

Фото: Pixabay

В российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

Выяснилось, что по ряду вакансий спрос вырос более чем вдвое. Так, министерства и ведомства стали размещать предложения для системных администраторов на 111 процентов, вакансии специалиста по технической поддержке увеличились на 101 процент, web-инженера — на 120 процентов, а в сфере компьютерной безопасности — на 69 процентов.

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Также, по информации газеты, власти планируют увеличить объем грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Это делается для того, чтобы полностью задействовать IT-кадры и остановить отток специалистов за границу.

Ранее рекрутер Ильгиз Валинуров дал советы выбирающим профессию выпускникам школ. «Абитуриентам есть смысл нацеливаться на промышленные компании и IT-рынок. Они никуда не денутся. Если говорить про более узкоориентированные специальности, то VR и AR-технологии и люди, которые с ними могут работать, будут актуальны», — объяснил эксперт. Помимо этого, ожидается развитие в областях робототехники и искусственного интеллекта. Эти секторы мало обеспечены кадрами, и в них ожидается серьезный подъем, поделился рекрутер.

До этого Валинуров назвал профессии грузчика, водителя и продавца вечно востребованными. К актуальным квалификациям 2022 года специалист также отнес работу управленца на производстве и сотрудников агробизнеса.

Марина Совина
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