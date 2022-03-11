Рекрутер дал совет выбирающим профессию абитуриентам

Рекрутер Валинуров посоветовал абитуриентам присмотреться к профессиям в IT-секторе

Рекрутер Ильгиз Валинуров посоветовал выбирающим профессию абитуриентам присмотреться к промышленной отрасли и IT-сектору. В них, по мнению специалиста, ожидается рост вакансий и заработных плат. Об этом рекрутер рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Абитуриентам есть смысл нацеливаться на промышленные компании и IT-рынок. Они никуда не денутся. Если говорить про более узкоориентированные специальности, то VR и AR-технологии и люди, которые с ними могут работать, будут актуальны», — дал совет эксперт.

Помимо этого, ожидается развитие в областях робототехники и искусственного интеллекта. Эти секторы мало обеспечены кадрами, и в них ожидается серьезный подъем, поделился рекрутер.

На экономиста Валинуров учиться не рекомендовал. «Если мы говорим про плановый экономический отдел на производстве, то такие специалисты будут востребованы. Если мы говорим про сотрудников в банках, то, учитывая последние веяния, работа в банке становится менее интересной, как это было буквально год-три назад. Не думаю, что в финансовых структурах сейчас предусматривается рост зарплат и появление интересных вакансий. Скорее всего, штаты будут сокращаться, и банки будут переориентироваться на работу с клиентами, поэтому ждать вакансий с большими зарплатами тут не стоит», — сообщил он.

Ранее Валинуров назвал профессии грузчика, водителя и продавца вечно востребованными. К актуальным квалификациям 2022 года специалист также отнес работу управленца на производстве и сотрудников агробизнеса.