Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова усомнилась в самостоятельности Японии на международной арене

Захарова заявила об ответственности Японии за жизнь граждан, ставших наемниками на Украине

Фото: Globallookpress.com

Японские власти не пресекают участие граждан, которых вербуют дипмиссии Киева в качестве наемников, в боевых действиях на Украине. В этом в ходе брифинга Токио уличила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат усомнилась в самостоятельности Японии на международной арене. «Не в первый раз в истории Токио оказывает поддержку неонацистским силам. Возможно, это результат некачественно проведенной денацификации», — предположила она.

Захарова также отметила, что у Японии нет границ с Украиной. Она подчеркнула, что эта ситуация не имеет отношения к интересам Токио. «Только японская сторона будет нести ответственность за жизнь соотечественников, которых цинично заманивают в зону боевых действий украинские друзья», — заключила дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что зарубежные посольства и консульства Украины занимаются вербовкой добровольцев в «иностранный корпус» украинского президента Владимира Зеленского. Она уточнила, что многочисленные солдаты удачи стягиваются на Украину через Польшу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль перечислил условия «быстрого прекращения происходящего» на Украине
В Казахстане задержали еще одного члена семьи Назарбаева
В России рассказали об обманутой Евросоюзом Украине
Суд отменил запрет на продажу смартфонов Samsung в России
Песков заявил о покидающих страну предателях
Кремль оценил данные о мирном плане между Россией и Украиной
В Кремле объяснили мудростью отказ Путина отвечать на слова Байдена о нем
Косметический бренд Оксаны Самойловой оказался на грани развала из-за санкций
Кремль оценил вероятность дефолта России
Якубович отреагировал на информацию о закрытии «Поля Чудес»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.