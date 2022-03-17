Захарова усомнилась в самостоятельности Японии на международной арене

Захарова заявила об ответственности Японии за жизнь граждан, ставших наемниками на Украине

Японские власти не пресекают участие граждан, которых вербуют дипмиссии Киева в качестве наемников, в боевых действиях на Украине. В этом в ходе брифинга Токио уличила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат усомнилась в самостоятельности Японии на международной арене. «Не в первый раз в истории Токио оказывает поддержку неонацистским силам. Возможно, это результат некачественно проведенной денацификации», — предположила она.

Захарова также отметила, что у Японии нет границ с Украиной. Она подчеркнула, что эта ситуация не имеет отношения к интересам Токио. «Только японская сторона будет нести ответственность за жизнь соотечественников, которых цинично заманивают в зону боевых действий украинские друзья», — заключила дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что зарубежные посольства и консульства Украины занимаются вербовкой добровольцев в «иностранный корпус» украинского президента Владимира Зеленского. Она уточнила, что многочисленные солдаты удачи стягиваются на Украину через Польшу.