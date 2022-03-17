Захарова сравнила украинских дипломатов с идеологами ИГ

Захарова уличила дипмиссии Киева в вербовке добровольцев в «иностранный корпус Зеленского»

Зарубежные посольства и консульства Украины занимаются вербовкой добровольцев в «иностранный корпус» украинского президента Владимира Зеленского. В этом уличила дипмиссии официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат сравнила тактику официального Киева с методами идеологов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). «Мне кажется, что идеологи ИГИЛ бы позавидовали такому полету фантазии», — сыронизировала она.

Захарова рассказала, что многочисленные солдаты удачи стягиваются на Украину через Польшу. «Тоже, видимо, под эгидой и при непосредственном руководстве людей, которые точно не будут думать о судьбе украинского народа и Украины», — подчеркнула она. По ее словам, добровольцы подтверждают приверженность идеалам украинского неонацизма и антироссийскую направленность.

Представитель МИД отметила, что точечный удар российских военных по тренировочной базе наемниках под Львовом вернул этих солдат к реальности. «Хотелось бы верить, что такая профилактика станет отрезвляющей для легионеров, которые выразили желание приезжать на Украину. Подобный прием им будет обеспечен», — резюмировала она.

Ранее Захарова заявила, что все, кто утверждает, что российские снаряды бьют по мирным объектам на Украине, лгут. По ее словам, российские военные не могут бомбить города, а ответственность за разрушения лежит на украинской власти.