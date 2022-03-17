Захарова обвинила НАТО в монтаже видеороликов про обстрелы

Мария Захарова заявила, что НАТО монтирует записи обстрелов и использует против России

Все, кто утверждает, что российские снаряды бьют по мирным объектам на Украине, лгут. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, российские военные не могут бомбить города, а ответственность за разрушения лежит на украинской власти. В убийстве мирных жителей представитель министерства вновь обвинила националистов.

«Российские военные не бомбят города, это все знают, сколько бы НАТО не монтировали видеороликов», — сказала Захарова.

Также она прокомментировала взрыв, который 16 марта произошел в Драматическом театре Мариуполя, где находились сотни женщин и несовершеннолетних. Дипломат заверила, что радикалы насильно заперли там людей и «принесли в жертву».

«Настоящие сакральные жертвы людей, которые исповедуют неонацизм, считают это нормальным — приносить в жертву тех, кто не покорился», — объяснила она.

Как утверждает украинская сторона, взрыв в мариупольском театре произошел в результате авиаудара российских ВКС. Министерство обороны России настаивает, что ответственность за инцидент лежит на полку «Азов».