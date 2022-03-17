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Спорт

Капризов оформил дубль в матче НХЛ

Капризов оформил дубль и помог «Миннесоте» одержать победу над «Бостоном» в матче НХЛ

Фото: Globallookpress.com

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Бостон Брюинс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в четверг, 17 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил российский форвард Кирилл Капризов. Нападающего признали первой звездой игрового дня.

В «Миннесоте» также отличились Джордан Гринвей и Райан Хартман. У гостей шайбы забросили Крэйг Смит и Брэд Маршан.

Капризов в нынешнем сезоне провел 58 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил 32 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В списке лучших бомбардиров НХЛ россиянин находится на шестом месте.

«Миннесота» набрала 74 очка в 59 матчах. Команда поднялась на третье место в Западной конференции.

Дарья Коршунова
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