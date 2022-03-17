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Археологи наткнулись на загадочные древние руины в Англии

В графстве Кент нашли мавзолей и следы промышленной добычи серебра возрастом 1500 лет

Фото: Pre-Construct Archaeology (PCA)

Археологи обнаружили в английском графстве Кент следы промышленной добычи серебра возрастом 1500 лет, однако при этом не было найдено никаких следов необходимой для этого инфраструктуры. О загадочном открытии сообщается в статье, опубликованной в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе раскопок, которые проводились на ферме Грейндж недалеко от города Джиллингем, были обнаружены рекордные 15 килограммов глета — материала, являющегося побочным продуктом при извлечении серебра из свинцовых руд. Такое количество указывает на то, что аффинаж руды проводился в промышленных масштабах.

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Исследователи также наткнулись на руины прямоугольного здания, которое было построено из дерева и имело три коридора. Подобные многофункциональные постройки часто встречались в римской Британии и использовались в качестве жилых домов и ремесленных мастерских, однако выявленные в нем следы металлообработки не соответствовали тем масштабам, что были бы необходимы для производства большого количества глета.

Кроме ремесленной, археологи обнаружили каменный мавзолей, построенный в конце III или в начале IV века нашей эры, высотой с двухэтажное здание. Внутри мавзолея пол был выложен мозаикой из необычной красной плитки. В руинах гробницы ученые нашли обшитый свинцом гроб с телом пожилой женщины. Радиоуглеродное датирование показало, что она была похоронена в то время, когда был построен мавзолей, однако при этом вместе с ее останками в гробницу не поместили никаких личных вещей или инвентарь.

Команда археологов также обнаружила 453 римские монеты, более 20 тысяч фрагментов глиняной посуды и восемь тысяч костей животных. К пятому и шестому веку ферма Грейндж перестала быть постоянным поселением, однако специалисты нашли ряд ранних англосаксонских предметов, включая два наконечника копий и декоративную брошь. Копья обычно использовались в качестве атрибута практики захоронения у англосаксов, но не было никаких доказательств того, что в то время ферма Грейндж использовалась либо как поселение, либо как место захоронения.

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Александр Еникеев
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