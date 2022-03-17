Путешествующий по Арктике россиянин рассказал о встрече с белым медведем

Россиянин Загорский описал встречу с белым медведем во время путешествия по Арктике

Россиянин Владислав Загорский путешествовал по Арктике и встретил белого медведя. Об этом он рассказал телеканалу «Вести Ямал».

«Медведь спал. Мы заехали на остров, там было все истоптано, сразу подумали, что он где-то здесь. Не ожидали, что медведь вылезет из-под здания. Он позевал, посмотрел, кто такие, откуда появились, походил вальяжно и ушел в сторону моря», — поделился воспоминаниями путешественник.

Вместе с командой он проехал две тысячи километров по бездорожью. Помимо этого, россияне передвигались по замерзшей воде почти сутки со скоростью пять километров в час.

Загорский во время поездки в Арктику снимал фильм «Ямал». Он побывал на островах Вилькицкого и Шокальского, а также прошел острова Неупокоева и Олений. По словам россиянина, он продолжал путешествие даже в условиях нулевой видимости из-за метели.

Ранее также стало известно, что россиянин отправился в путешествие в Сибирь и на Ямал на велосипеде. Он вместе с командой преодолел путь от Тулы до Салехарда длиной 10 тысяч километров. 2500 километров шесть россиян проехали на мотоциклах с колясками — остальной путь они преодолели на автомобиле.