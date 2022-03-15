Россиянин отправился в Арктику на мотоцикле

Житель Тульской области отправился на мотоцикле в Сибирь и на Ямал

Участник команды RusArcticTravel Сергей Редчиц, родившийся в Тульской области, отправился в Сибирь и на Ямал на мотоцикле. Об этом сообщает «Тула СМИ».

Житель Тульской области назвал Ямал одним из самых труднодоступных регионов России и подчеркнул, что добраться на него можно только по сезонным автодорогам — зимникам.

«И цель была своими глазами увидеть этот чудесный и загадочный край и по возможности показать его другим. (...) Ну а что касается мотоциклов... Для нас это привычное средство передвижения. Для езды по Арктике это, конечно, наименее приспособленный транспорт. Нам сказали, что мы не проедем. А значит, абсолютно точно нужно было ехать», — сказал Редчиц.

Он добавил, что вместе с командой готовит фильм о поездке. Россиянин путешествует по Арктике уже десять лет — путешественник был в Мурманске, Архангельске и Республике Коми.

Путешественники преодолели путь от Тулы до Салехарда длиной 10 тысяч километров. 2500 километров шесть россиян проехали на мотоциклах с колясками — остальной путь они преодолели на автомобиле.

«Ночевали мы у друзей, в палатках, на охотничьих базах, и даже в сугробе приходилось спать. У нас был запас продуктов и топлива на несколько дней. Это на случай поломки, пока нас будут искать. С некоторыми вещами мы перестарались», — заключил Редчиц.

Ранее российские блогеры совершили путешествие на самое северное месторождение Ямала. Во время пятидневного круиза россияне переждали шторм на сверхмощном ледоколе «Андрей Вилькицкий».