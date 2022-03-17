В Китае указали на «ярко выраженное безумие» Запада

Global Times: спровоцированный НАТО кризис на Украине показал «безумие» Запада

Спровоцированный НАТО кризис на Украине показал «ярко выраженное безумие» западных стран в области международной политики. Об этом пишет китайская Global Times.

Отмечается, что ситуация на Украине говорит об усиливающихся отклонениях от нормы в международном сообществе, которое действует под принуждением Соединенных Штатов и их союзников. «НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они вместе с альянсом действовали против России. Это неразумно и крайне низменно», — указывает издание.

15 марта Global Times писала, что военная поддержка Украины со стороны США свидетельствует об их стремлении продлить кризис в стране как можно дольше. Автор материала рассказал о противоречиях Соединенных Штатов и Европы из-за Украины. Отмечается, что Россией и европейскими государствами предпринимаются дипломатические усилия для решения продолжающегося на Украине кризиса, при этом США стремятся «накачать» Киев оружием.

Ранее глава МИД Китайской народной республики (КНР) Ван И заявил, что США пытаются создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО. Он отметил, что данная стратегия Вашингтона направлена на поддержание гегемонистской системы с доминирующей ролью США. В свою очередь это бьет по региональному сотрудничеству.