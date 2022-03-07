В КНР заявили о попытках США создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО

США пытается создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО, эти действия являются истинной целью Вашингтона. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей сообщил член Госсовета, глава МИД Китайской народной республики (КНР) Ван И, его слова передает ТАСС.

«Истинная цель "Индо-Тихоокеанской стратегии" состоит в том, чтобы попытаться создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО», — заявил он.

По словам министра иностранных дел Китая, данная стратегия Вашингтона направлена на поддержание гегемонистской системы с доминирующей ролью США. В свою очередь это бьет по региональному сотрудничеству.

«Мы приветствуем инициативы, которые соответствуют реальному положению дел в регионе, удовлетворяют требованиям каждой стороны, и выступаем решительно против подстрекательства к региональному противостоянию, создания лагерей противостояния», — добавил глава МИД.

Ранее Ван И заявил, что правительство Китая призывает США, НАТО и ЕС вести с Россией диалог на равноправных условиях ради выработки устойчивого механизма обеспечения безопасности в Европе. Кроме того, он отметил, что Китай выступает против любых действий, которые не содействуют дипломатическому урегулированию украинского кризиса.