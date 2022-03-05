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Китай призвал Запад к равноправному диалогу с Россией

Глава МИД КНР призвал Запад вести диалог с Россией ради безопасности в Европе

Фото: Issei Kato / Reuters

Правительство Китая призывает США, НАТО и ЕС вести с Россией диалог на равноправных условиях ради выработки устойчивого механизма обеспечения безопасности в Европе, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

«США, НАТО и ЕС должны на равноправной основе развернуть диалог с Россией, взглянуть в лицо тем противоречиям и проблемам, которые накопились за долгие годы, уделить внимание тому негативному влиянию [Запада], который оказало на безопасность России последовательное расширение НАТО на Восток», — призвал министр.

Также Ван И заявил, что Китай выступает против любых действий, которые не содействуют дипломатическому урегулированию украинского кризиса, а только «подливают масла в огонь» и приводят к эскалации.

Ранее глава МИД КНР поддержал Россию в инциденте с высылкой 12 российских дипломатов, работавших при Организации Объединенных Наций (ООН) и выразил обеспокоенность этим решением.

3 марта постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция с осуждением операции России на Украине не учитывает принцип неделимой безопасности.

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Дмитрий Сотак
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