1843 magazine: британский наемник провел на Украине девять часов и уехал домой

Британский наемник уехал домой после девяти часов пребывания на Украине. Свою историю он рассказал журналу 1843 magazine, передает РИА Новости.

По словам мужчины, он рассчитывал обучать украинцев навыкам оказания первой помощи, а не участвовать в действиях на передовой. «Мне неинтересно становиться героем или умирать», — сказал он, признавшись, что расценил возможность присоединиться к украинским силам как обман. Наемник заявил, что Украина продала ему «мечту о помощи», а в итоге он чуть не попал в «ужаснейшие зоны боевых действий».

Мужчина рассказал, что убедил отказаться от контракта еще 20 добровольцев. По его словам, многие иностранцы не ожидали, что им придется противостоять «настоящей стране с настоящей армией, вооружением и превосходными тактическими возможностями». При этом среди наемников были те, кто поддерживал неонацистские взгляды, а некоторые из иностранцев не имели никакого боевого опыта.

13 марта в Министерстве обороны России доложили об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников в результате ударов по центрам подготовки в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран. Позже в ведомстве пообещали продолжать уничтожать иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине.