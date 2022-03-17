«Афиша» опровергла закрытие «Пикника» и рассказала о будущем фестиваля

Ежегодный музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» не будет проводиться в 2022 году

В 2022 году ежегодный музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» проводиться не будет, однако в будущем организаторы надеются продолжить концерты. Опровержение информации о закрытии фестиваля появилось на сайте «Афиша Daily».

В сообщении отмечается, что в этом году планировалось провести «Пикник» в Москве и Санкт-Петербурге, однако в «нынешнем нестабильном мире» это практически невозможно. Также в «Афише» рассказали о будущем фестиваля.

«У нас большие планы на "Пикник". И команда "Афиши" будет работать над тем, чтобы провести как всегда лучшие концерты и фестивали в Москве (и не только) в будущем. Надеемся, что это самое будущее наступит в самое ближайшее время», — подчеркнули организаторы.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что «Афиша» расформировала ответственный за фестиваль отдел, поэтому фестивали в Москве и Санкт-Петербурге проводиться не будут.

«Пикник Афиши» проводится ежегодно с 2004 года. В последнее время на фестивале выступали Баста, Скриптонит, «Дайте танк (!)», «СБПЧ», Arcade Fire, Земфира, Монеточка, Rhye, Belle and Sebastian, Дельфин, Joey Bada$$, Pharaoh. В 2019 году «Пикник Афиши» оказался в списке лучших летних фестивалей Восточной Европы по версии Forbes.