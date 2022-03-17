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ООН и Россия обсудили гуманитарную помощь жертвам украинского кризиса

Замглавы МИД России Вершинин обсудил с ООН гуманитарную помощь нуждающимся на Украине

Фото: Richard Drew / AP

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс в рамках телефонного разговора обсудили гуманитарную помощь нуждающимся на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МИД РФ.

«Были подробно рассмотрены текущие события на Украине с акцентом на координацию вопросов по оказанию срочной гуманитарной помощи нуждающимся. Кроме того, собеседники подчеркнули важность продолжения взаимодействия МИД и Минобороны России с представителями ООН», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти приняли решение выделить 186 миллионов долларов на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины. Сообщается, что средства предназначены в том числе для поддержки гуманитарных организаций, которые отвечают на кризис.

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Николай Чигасов
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