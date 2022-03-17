Постпред России при ООН заявил о подливающих бензин в огонь США

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что США военной помощью Киеву подливают бензин в огонь

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США подливают бензин в огонь, оказывая военную помощь Киеву. Его слова в четверг, 17 марта, приводит РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что Украина остается для Запада пешкой в геополитической борьбе.

16 марта стало известно, что США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Американский президент Джо Байден напомнил, что 12 марта его администрация утвердила 200 миллионов долларов помощи для поддержания стабильного потока вооружений на Украину. Таким образом, за неделю объем помощи Киеву достигнет миллиарда долларов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).