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Названо новое последствие глобального потепления для здоровья

Ученые из США выяснили, что изменение климата способствует усугублению симптомов аллергии

Фото: Globallookpress.com

Исследователи из Мичиганского университета в США назвали новые последствия глобального потепления на здоровье. Оказалось, что изменение климата способствует усугублению симптомов аллергии. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты разработали модель, которая включала в себя 15 наиболее распространенных типов пыльцы и то, как на них воздействуют будущие прогнозы погоды и осадков. Согласно результатам исследования, из-за повышения температуры и большого содержания CO2 в атмосфере аллергические сезоны станут продолжительнее и интенсивнее. Травы, цветы и деревья начнут расцветать раньше и производить большее количество пыльцы (по подсчетам ученых — на 200 процентов). Кроме того, к концу этого столетия выбросы пыльцы могут начаться весной на 40 дней раньше, чем это происходило в период с 1995 по 2014 год.

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Елена Апазиди
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