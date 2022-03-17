Из-за товарного знака на замену «Макдоналдсу» начали расследование

Ruspole brands заявили, что не рассматривают запуск сети общепита на замену «Макдоналдсу»

По факту подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака с надписью «Дядя Ваня» и элементами логотипа «Макдоналдс» началось служебное расследование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в холдинге Ruspole brands, владеющем брендом.

Представители группы компаний пояснили, что в заявке действительно указано одно из их юридических лиц, однако подача заявки ни с кем не согласовывалась и юристам поручено отозвать ее. Кроме того, в Ruspole brands утверждают, что не имеют отношения к распространившемуся в сети логотипу, а информация о якобы их планах по замещению «Макдоналдса» является фейком.

В организации заявили, что в настоящее время не рассматривают запуск сети заведений общественного питания, однако от такой идеи в будущем не отказываются.

16 марта сообщалось, что Роспатент принял заявку на товарный знак-логотип с надписью «Дядя Ваня» и кириллической буквой «В» на красном фоне, при этом часть буквы схожа с «золотыми арками» американской сети ресторанов быстрого питания, повернутыми на 90 градусов.

О приостановке деятельности в России «Макдоналдс» объявил 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине».