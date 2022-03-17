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Молдавия заявила об отсутствии в стране угроз для русскоговорящего населения

Президент Молдавии Майя Санду заверила русскоговорящих граждан в отсутствии угроз для них

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заверила русскоговорящих граждан республики в том, что в стране отсутствуют угрозы для них. Об этом она сообщила, комментируя обращение посольства России в Кишиневе к соотечественникам в связи с эпизодами дискриминации и «действиями насильственного характера», пишет ТАСС.

Санду подчеркнула, что все граждане Молдавии находятся в безопасности в республике вне зависимости от того, говорят они на румынском или русском языках.

Президент также напомнила, что она с первых дней российской спецоперации на Украине призывала к единству и недопущению выступлений, раскалывающих молдавское общество.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об усложнении отношений республики с Россией из-за кризиса на Украине. По ее словам, взаимоотношения Москвы и Кишинева в последнее время и так были непростыми, а теперь «стали еще сложнее».

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Георгий Нестеров
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