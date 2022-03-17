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Сафронов заявил об отсутствии иллюзий насчет суда над ним по делу о госизмене

Обвиняемый в госизмене Сафронов заявил, что в его действиях нет состава преступления

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Советник главы «Роскосмоса» и журналист Иван Сафронов, обвиняемый по делу о госизмене, в письме из СИЗО, опубликованном «Новой газетой», написал об отсутствии у него иллюзий относительно предстоящего суда над ним.

При этом он верит, что на суде «хотя бы капля благоразумия все-таки проявится». «Важно, что, узнав, наконец, в чем именно меня обвиняют, я не только не пал духом, но и только укрепился в своей правоте, в том, что я все сделал правильно», — заявил он. Сафронов уверен, что в его действиях «нет никакого состава преступления, если, конечно, не считать преступлением саму журналистику».

«Хотя, судя по тому, что происходит в стране, уже и не знаю, что и думать. Последнее, что хотелось бы, это узнать, что журналистика признана в РФ нежелательной деятельностью», — резюмирует он.

Журналист отмечает важность того, что он не сломался и никого не оговорил — «совесть моя чиста». В завершение он выражает надежду, что все будет хорошо.

21 марта в Мосгорсуде пройдут предварительные слушания по делу о госизмене. По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. Он категорически отрицает свою вину.

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Любовь Ширижик
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