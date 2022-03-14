Дело обвиняемого в госизмене Сафронова поступило в суд

Предварительное слушание по делу обвиняемого в госизмене Сафронова пройдет 21 марта

Дело обвиняемого в госизмене бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова поступило в суд. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В ведомстве уточнили, что предварительное слушание пройдет 21 марта в 12:00.

По данным следствия, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.

Эту информацию, как утверждают в ФСБ, он передавал представителям иностранных разведок за вознаграждение при помощи методов шифрования. По версии следствия, Сафронов осознавал, что сведения могут быть использованы участниками блока НАТО против безопасности России.

Сафронов после задержания 7 июля 2020 года остается в должности советника гендиректора корпорации «Роскосмос» по информационной политике. Он отказался идти на сделку со следствием и категорически отрицает свою вину.