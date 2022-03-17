Звезда «Эйфории» сыграет в фильме по вселенной Человека-паука

Звезда «Эйфории» Сидни Суини присоединилась к актерскому составу нового фильма Marvel

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини присоединилась к актерскому составу фильма «Мадам Паутина» по вселенной Человека-паука. Об этом пишет Deadline со ссылкой на собственные источники.

В настоящий момент неизвестно, какую роль может сыграть 24-летняя артистка. Детали сюжета и дата премьеры новой картины от Marvel также не сообщаются.

Режиссером выступит известная по постановке сериалов «Наследники» и «Джессика Джонс» Эс Джей Кларксон. Сценарий напишут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, работавшие над «Морбиусом» и «Могучими рейнджерами».

Мадам Паутина — парализованная ясновидящая, которая помогает Питеру Паркеру находить злодеев и бороться с ними. Впервые персонаж появился на страницах комиксов о Человеке-пауке в 1980-х годах.

Ранее стало известно, что американская актриса и модель Дакота Джонсон начала переговоры с компанией Sony по поводу съемок в сольном фильме киновселенной Marvel. Речь идет о картине «Мадам Паутина», в которой звезда «50 оттенков серого» сможет исполнить главную роль. Sony решила запустить проект после успеха ленты «Человек-паук: Нет пути домой».